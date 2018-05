Auto vola da un viadotto: muore Maria Stella Traina e il suo bimbo

Santo Stefano Quisquina - Santo Stefano Quisquina è un piccolo paese dell'agrigentino di appena 4500 abitanti. E da ieri, è completamente sotto shock a causa della tragica morte di Maria Stella Traina, 32 anni e del suo bambino, Angelo, di appena 4 anni, morti sul colpo in contrada Contuberna a causa di un volo dal viadotto, per via di un incidente. Ricoverata in ospedale la figlia maggiore della donna, di 7 anni. La bambina, sarebbe in gravissime condizioni all'ospedale Di Cristina di Palermo: ha riportato lesioni polmonari ed un pesante trauma cranico che rendono il quadro clinico preoccupante, ma stabile.

L'auto, dopo essere uscita fuori strada, ha fatto un volo di 20 metri. La mamma stava accompagnando i bambini ad una gita scolastica.

In base ad una prima ricostruzione l'incidente sarebbe avvenuto autonomamente, sul posto non sarebbero infatti stati rilevati elementi riconducibili ad altri mezzi coinvolti.

Maria Stella Traina era un'infermiera, lavorava alla casa di cura 'Ignazio Attardi', un presidio locale molto noto nella zona.