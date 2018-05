Si distrae al cellulare e finisce nel porticciolo con l'auto di Ognina

Catania - E' finito con la sua auto, una Toyota Yaris grigia, nel porcicciolo di Ognina, a Catania. E' successo stamattina intorno alle 12: alla guida, un anziano che avrebbe ricevuto una telefonata mentre stava recuperando la sua canoa da mettere in auto. Pare, però, che l'auto non avesse il freno a mano inserito e l'uomo, preso dalla telefonata, non si sia accorto di scivolare pian piano verso l'acqua.

Secondo la ricostruzione fatta da Meridionews, l'uomo avrebbe avuto una gamba fuori dal veicolo, mentre l'altra, che doveva servire a pigiare il freno, non ha fatto il suo "dovere" perchè nel frattempo l'uomo si è distratto al telefono.

L'anziano sarebbe così rimasto impigliato tra l'abitacolo e la canoa, e trascinato per pochi metri fino all'acqua. Per fortuna, ha riportato solo qualche lieve escoriazione alle ginocchia. Sul posto sono intervenutii vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. L'auto, probabilmente, sarà recuperata dai sommozzatori.

Foto: meridionews