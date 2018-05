Ecco com'era Luca, il cane trovato morto al canile di Vittoria. VIDEO

Vittoria - Si chiamava Luca uno dei due cani trovati morti sabato 26 maggio al Canile Municipale di Vittoria, in seguito ad un atto intimidatorio attualmente a carico di ignoti. Luca era un simil-rotweler giovane, con un indice di adottabilità molto elevato, particolarmente buono e giocherellone.

In questo video, girato dall'associazione Pensieri Bestiali, si può vedere Luca portato al guinsaglio da un altro cane, a mo' di gioco. Luca era stato trovato circa sei mesi fa, dopo essere stato notato a girovagare in zona.

L'altro cane trovato morto, invece, era una femmina di nome Nadia, un cane anziano già presente in canile all'arrivo dei volontari. Luca e Nadia erano questo: due esseri viventi che non meritavano di morire per la viltà di qualcuno.

Indagini della Polizia in corso. Per avere il risultato dell'autopsia, effettuata sui due cani dall'Istituto Zooprofilattico di Ragusa, ci vorranno circa 30 giorni.