L'orchestra del Bellini di Catania al Teatro Garibaldi di Modica

Modica - La prestigiosa Orchestra dell’Ente Autonomo Regionale ‘Teatro Massimo Bellini’ di Catania nuovamente ospite d’eccezione del prossimo concerto della stagione in musica del Teatro Garibaldi di Modica. Un grande onore per la Fondazione accoglierla per la terza volta all’interno del cartellone musicale, con la direzione artistica di Giovanni Cultrera, sovrintendente Tonino Cannata. L’importante filarmonica è diretta dal maestro Carmen Failla e tornerà ad esibirsi a Modica venerdì 1° giugno, alle ore 21.00 con i settanta elementi che compongono l’orchestra, impegnati nella magistrale esecuzione delle celeberrime colonne sonore americane racchiuse nel concerto “American Movies”.

Con loro anche i solisti Stefania Giusti all’oboe e Vito Imperato al violino. Bellissimo il programma che prevedrà l’esecuzione delle musiche di J. Horner “Hollywood Blockbuster” (arr. J. Moss); J. Barry “Theme from 007” (arr. C. Custer); H. Mancini “Moon river” (arr. J.Moss); R. Ford “Go West!”; K. Badelt “Pirati dei Caraibi” (arr. T. Ricketts); E. Morricone “The Mission Gabriel’s oboe” (arr. R. Longfield) e A. Silvestri “Polar Express” (arr. J.Brubaker). Ci sarà inoltre un intenso omaggio a John Williams con “Superman March”, “E.T. L’ Extra-terrestre Flying theme”, “Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta Raiders’ March”, “Schindler’s List” e “Star Wars Suite sinfonica”.

Si torna dunque con un bellissimo appuntamento che segue pertanto il percorso di collaborazione attiva rilanciata dal sovrintendente Roberto Grossi e dal direttore artistico Francesco Nicolosi del Teatro Bellini di Catania con la Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. A dirigere l’orchestra il maestro Failla che collabora con il Teatro Massimo Bellini di Catania sin dal 1980. In curriculum importanti collaborazioni con direttori di fama internazionale come Alain Lombard, Zoltan Pesko, Maurizio Arena, Richard Bonynge, Donato Renzetti, Hans Graf, Gustav Kuhn. Nella sua prestigiosa carriera ha diretto numerose orchestre, avvalendosi della partecipazione di cantanti come Marcello Giordani, Simone Alaimo, Denia Mazzola Gavazzeni, Gregory Kunde e Desiree Rancatore. Attualmente e? il Direttore Musicale di Palcoscenico del Teatro Massimo Bellini di Catania. I biglietti di ingresso possono essere acquistati al botteghino del teatro oppure online su https://www.ciaotickets.com/evento/american-movies. Per info http://www.fondazioneteatrogaribaldi.it.