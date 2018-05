Ragusa Foto Festival. Settima edizione

Ragusa - Nell’ambito del programma della VII edizione del Ragusa Foto Festival, che si svolgerà dal 29 giugno al 29 agosto 2018 con il sostegno del Comune di Ragusa, si terrà un workshop intensivo gratuito dal tema “I segni del nostro tempo” rivolto a 20 giovani fotografi che non abbiano superato i 30 anni, a cura del fotografo Mario Cresci, noto per la sua particolare metodologia progettuale che contamina differenti codici espressivi. Durante le giornate inaugurali del festival (29, 30 giugno e 1° luglio), Cresci seguirà il gruppo nella realizzazione di un lavoro nel nostro territorio, introducendo temi legati all’arte, alla fotografia e alla comunicazione. A fine workshop, insieme all’attestato di partecipazione, verrà donata ai partecipanti un’opera fotografica di Mario Cresci, realizzata a tiratura limitata e firmata dall’autore.



Il corso si svolgerà interamente in esterna, in diverse zone della città di Ragusa. La forza del contemporaneo e i segni lasciati da essa sul territorio saranno gli argomenti sui quali rifletteranno visivamente i giovani fotografi selezionati.

Gli interessati possono iscriversi entro il 10 giugno inviando un portfolio. Le candidature verranno valutate da una giuria composta dai membri della direzione del festival, insieme a Mario Cresci, entro il 12 giugno.

Sul sito www.ragusafotofestival.com/workshop i fotografi interessati troveranno il regolamento, la scheda di candidatura e tutte le informazioni necessarie.



Sempre fino al 10 giugno aperta la call per partecipare alla mostra #spazioFOTOcopia, con tema “Mediterraneo e Rottedicollisione”, a cura dell’associazione di promozione sociale “Magazzini Fotografici” di Napoli fondata dalla fotografa Yvonne De Rosa, ideatrice del format. L’iniziativa gratuita è aperta a tutti i fotografi, sia affermati che giovani talenti della fotografia.

Le fotografie migliori, tra quelle selezionate, faranno parte della mostra che prende il nome del progetto (#spazioFOTOcopia) e che verrà esposta durante il festival. “Magazzini Fotografici” provvederà all’allestimento e curatela della mostra.

#spazioFOTOcopia consiste in una serie di mostre allestite utilizzando esclusivamente materiale alternativo per dare più spazio alla creatività ed alle idee, riducendo al minimo costi e compromessi.

Sul sito www.ragusafotofestival.com/spaziofotocopia tutte le informazioni su come partecipare.