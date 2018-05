Speleotrekking alla grotta di Pantalica

Ragusa - Nuovo appuntamento con lo speleotrekking insieme allo SPELEO CLUB IBLEO di Ragusa, giorno 17 giugno 2018 proponiamo un’affascinante escursione nella monumentale necropoli di Pantalica, uno dei siti archeologico – naturalistici tra i più affascinanti della Sicilia sud-orientale.La grotta ha uno sviluppo prevalentemente orizzontale di circa 250 metri e la progressione in grotta non presenta particolari difficoltà. Da sottolineare comunque la presenza, verso la fine della grotta, di un passaggio angusto ma non particolarmente proibitivo. Il tempo medio di percorrenza della grotta è di circa due ore. In seguito raggiungeremo il fondo valle per una passeggiata lungo il torrente Calcinara.



DIFFICOLTÀ DI PERCORRENZA: FACILE

L’ingresso della grotta si raggiunge percorrendo un comodo sentiero che non presenta particolari difficoltà e la cavità, ad eccezione di un paio di passaggi angusti che comunque non richiedono particolari doti fisiche, è di facile percorrenza.



ABBIGLIAMENTO PER L’ESCURSIONE: pantaloni resistenti ai rovi e scarpe da trekking, per la grotta tuta da meccanico e stivali in gomma. Costume, sandali e asciugamano.



PRANZO: a sacco con scorta d’acqua.



ATTREZZATURA: ad ogni partecipante lo SPELEO CLUB IBLEO fornirà il casco protettivo munito di illuminazione e polizza assicurativa individuale contro eventuali infortuni.



L’escursione è aperta a tutti e la quota d’iscrizione è di € 10,00 a persona. Le adesioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 di sabato 16 giugno.



L’appuntamento è fissato per le ore 8:30 a Ragusa, parcheggio antistante il Decathlon.



INFORMAZIONI E ,MODALITÀ DI ADESIONE ALLE ESCURSIONI:



La sede dello SPELEO CLUB IBLEO si trova in Via Umberto Giordano n° 57 a Ragusa (aperto il giovedì sera dalle ore 21:00 alle ore 22:30)



Cell: Angelo Buscemi: 3283048654 – Dario Rocca: 3332523561 (si prega di chiamare in orario di apertura sede)



Inviare una mail a speleoclubibleo@gmail.com indicando i seguenti dati: “cognome e nome, data di nascita e indirizzo di residenza” per ciascun partecipante.