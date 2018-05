Nuova cover di un giovane talento oggi nel Mina Mazzini Official YouTube

Plana oggi, sul Mina Mazzini Official YouTube, la cover di Volevo Scriverti Da Tanto, testo di Maria Francesca Polli e musica di Moreno Ferrara, il primo singolo di Mina che ha introdotto l’album MAEBA,

E atterra in MAEBA-MANIA, la playlist del canale dedicata ai nuovi talenti, con alla cloche Giuseppe Paparesta, cantante-mastro cioccolatiere di Bologna di origini pugliesi.

Finora cantanti e band avevano proposto la cover (di Troppe Note) in un loro arrangiamento.

Con la cover di Volevo Scriverti Da Tanto di Giuseppe Paparesta, debuttano in MAEBA-MANIA le cover su base.

Il Mina Mazzini Official YouTube continua ad accogliere talenti che hanno inviato e inviano in redazione le loro cover che, dopo una scrupolosa selezione, hanno trovato e troveranno un loro posto nella playlist MAEBA-MANIA creata apposta per ospitarle.

Giuseppe Paparesta non arriva solamente con la sua cover ma anche con il CUBO-MAEBA al fondente di cioccolato al 90% , che lui ha “dedicato all’album bellissimo della piu? grande voce di sempre”

“Ne assaggerete delle buone”, ha assicurato Giuseppe alla redazione del Mina Mazzini Official. Intanto, oggi, mercoledi 30, debutta con la sua cover in uno degli spazi piu? ambiti e prestigiosi.

Volevo Scriverti da Tanto Giuseppe Paparesta Cover

https://www.youtube.com/watch?v=_bks-L3bN7o

https://youtu.be/6Kb9R65DpfI