L'orchestra sinfonica del liceo Verga di Vittoria ospite di un convegno

Vittoria - L’Orchestra Sinfonica del Liceo Musicale Statale “G.Verga” di Modica ospite dell’importante evento – convegno dell’U.S.R. Sicilia “La scuola non tratta” oggi in programma presso il Teatro Comunale “Vittoria Colonna” a Vittoria (Rg). Ad intervenire il Sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato, il Prefetto di Ragusa, Filippina Cocuzza, il Direttore Generale dell’U.S.R. Sicilia, Maria Luisa Altomonte, il Console di Romania a CATANIA, Iacob Ioan, il docente universitario dell’Università “Kore” di Enna – Referente regionale IDOS – Dossier statistico immigrazione, Abdelkarim Hannachi, il Presidente della Fondazione “Buon Samaritano” di Vittoria, Padre Beniamino Sacco, il Direttore del Pronto Soccorso Ospedale “Guzzardi” di Vittoria, Carmelo Scarso, il Dirigente dei Servizio XVI C.P.I. Centro per l’impiego di Ragusa, Giovanni Vindigni, il Presidente del CISS/Cooperazione Internazionale Sud-Sud ONG, Membro Piattaforma Europea contro la tratta, Sergio Cipolla, il Dirigente scolastico dell’I.I.S. “G.Verga” di Modica, Alberto Moltisanti; a coordinare i lavori Melina Bianco, Dirigente dell’Ufficio IX, AT di Ragusa.



La tematica affrontata ha riguardato la tratta di esseri umani, in tutte le sue forme, questione di particolare rilevanza nel nostro territorio segnato tristemente dai consistenti flussi di migranti. Il Convegno patrocinato dall’U.S.R. Sicilia ha inteso promuovere il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado sull’importanza delle azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di mercificazione e schiavizzazione degli esseri umani.

L’Orchestra del Liceo Verga, diretta dai Maestri Mirko Caruso ed Enrico La Cognata, ha proposto alcuni estratti dall’ultimo Concerto Sinfonico presentato nelle scorse settimane nel cartellone della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, a cui si sono aggiunti alcuni interventi dell’Ensamble di Percussionisti del Liceo Verga “Drums Together”, voci soliste Elisa Messia e Renata Sboto, curati in collaborazione con il C.P.I.A di Ragusa nell’ambito del Progetto “Musica per Integrarsi”.