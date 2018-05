Refezione scolastica a Ragusa, pubblicato il bando di gara

Ragusa - Sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposito link dedicato ai bandi di gara, è stato pubblicato il bando con il sistema della procedura aperta per il servizio di refezione scolastica – biennio 2018 - 2020. L'importo a base di gara è stato fissato in 4,50 euro a pasto oltre IVA per una spesa presunta annua di € 980.000,00, di cui € 490.000,00 oltre IVA al 4% a carico dell'utenza come quota media di compartecipazione secondo il tariffario attualmente vigente per i servizi a domanda individuale su 180 giorni previsti di servizio in base al calendario scolastico ( dal lunedì al venerdì, sabato escluso) ed un importo di €490.000,00 all'anno inclusa IVA al 4%,, quale quota a carico dell'Ente. Il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato le ore ore 12 del 29 giugno 2018.