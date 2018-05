Migliorano le condizioni dell'operaio caduto da un solaio alla Fam-Mac

Catania - Era scivolato da un solaio della Fam-Mac, la fiera agroalimentare Mediterraneo che si svolge a Modica, restando gravemente ferito ma per fortuna le condizioni dell'operaio 35enne originario di Randazzo stanno migliorando. L'episodio si è verificato lunedì 28: l'uomo, un addetto allo smontaggio delle attrezzature della fiera, era accidentamente scivolato dal solaio.

Immediatamente soccorso dai colleghi, che hanno lanciato l'allarme al 118, è stato trasferito in elisoccorso al Cannizzaro di Catania. Ieri mattina, i medici hanno sciolto la prognosi: l'uomo, infatti, ha riportato principalmente una brutta frattura al braccio e diverse contusioni ma sonos tati esclusi i danni cerebrali.

Sull’accaduto stanno attualmente indagando i carabinieri di Modica per accertare le cause che hanno portato all’infortunio sul lavoro.