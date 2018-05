Aiad, passeggiata della salute

Ragusa, 31 maggio 2018 - L’AIAD – Associazione Italiana Assistenza ai Diabetici – ha raggiunto un importantissimo traguardo: la Undicesima Passeggiata della Salute, iniziativa che si terrà domenica prossima 3 giugno alle 9.00 con raduno a piazza Duca degli Abruzzi – Marina di Ragusa.

Quest’anno l’evento è particolarmente carico di significato proprio perché riassume, in questa manifestazione al suo undicesimo appuntamento, tutto l’impegno che l’AIAD mette giorno dopo giorno nell’affrontare una problematica impattante, sia dal punto di vista sanitario ma anche sociale, come il diabete condividendo questo impegno con tanti altri Soggetti che hanno a cuore il benessere delle persone.

L’AIAD, quindi, nella sua continua attività rivolta a dare supporto alle persone con il diabete, da anni rivolge anche il suo impegno nella prevenzione e nell’informazione organizzando, in collaborazione con altre realtà e Associative sportive, con le quali collabora da tempo, iniziative come la Passeggiata della Salute.

Le ASD Siemu a Peri, Amunì e NoDoping, che si occupano di attività sportiva per i propri soci e socie, nello specifico di Camminata sportiva (ftiwalking), per l’occasione, accompagneranno i partecipanti.

Hanno preso parte alla realizzazione della manifestazione: Orthom Group che, avvalendosi dei propri operatori specializzati, effettuerà “l’analisi del cammino”. Presente, reduce dal successo, alla sua terza edizione, della manifestazione “Una pedalata per la vita”, l’OBS – Osservatorio della Buona Sanità che effettuerà il controllo pressorio e la Samot - Ragusa che ha messo a disposizione gli infermieri per effettuare il controllo della glicemia. Ma quello che dà forza e valore all’impegno è la condivisione anche con le altre Associazioni di Volontariato e della società civile: La Rete dei Petali del Cuore, la Pastorale della Salute, Ragusa Rugby, ma anche il sostegno delle Istituzioni pubbliche e convenzionate: l’Asp di Ragusa, il comune di Ragusa, l’IPAB “Criscione Lupis”, Clinica del Mediterraneo, C.M.O - Centro Medico Odontoiatrico e Dental Coop. Un altro aspetto notevole, che sottolinea la straordinarietà della manifestazione, è la presenza di Associazioni che si occupano di immigrati: IntegraOrienta, che parteciperà con gli ospiti dello Sprar di Ispica; l’AFAR – Associazione Famiglie Alzheimer Ragusa che sarà presente con alcuni pazienti e familiari e Casa-famiglia Rosetta con i suoi ragazzi che condivideranno la Passeggiata.

Il Lions Club – Host di Ragusa, impegnato nel portare avanti azioni di sensibilizzazione sul diabete e sull'importanza dell’esercizio fisico per le persone affette da diabete, ha condiviso l’evento. E, non poteva mancare, il Gruppo Acquisto Solidale “Gas Mazzarelli” di Marina di Ragusa, realtà che nasce proprio per seguire un percorso di valorizzazione dei prodotti locali nel rispetto dell’ambiente.