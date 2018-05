Deborah Iurato, concerto a Vittoria

Vittoria - Deborah Iurato porterà il suo "Piccole Cose Tour 2018" anche a Vittoria. In occasione della notte bianca, che si svolge per San Giovanni (IV edizione) in piazza del Popolo, la popolare cantante ragusana terrà un concerto che si svolgerà sabato 30 giugno alle ore 22.30. Ingresso gratuito. L'evento è a cura del Comitato dei Festeggiamenti Patronali.