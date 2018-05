A Scicli, la Giornata Nazionale dei Piccoli Musei

Scicli - Domenica 3 giugno torna l’appuntamento con la cultura, il divertimento e l’aggregazione targato Tanit Scicli. L’Associazione Culturale sciclitana aderirà, infatti, alla Giornata Nazionale dei Piccoli Musei aprendo al pubblico le porte dell’Antica Farmacia Cartia, il museo dello speziale gestito in collaborazione con il dottor Guglielmo Cartia, ultimo esponente in ordine di tempo della famiglia di farmacisti sciclitani.



Domenica, infatti, si festeggia in tutta Italia la Seconda Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, un open day a ingresso gratuito dove i visitatori potranno ammirare la bellezza dell’Antica Farmacia Cartia, ricevendo in cambio anche un piccolo dono, regalato dai componenti di Tanit Scicli per manifestare la propria gratitudine a chi, con la sua visita, omaggia il lavoro e l’impegno quotidiano necessario all’apertura di questo sito culturale. Quest’anno, però, il dono sarà doppio, materiale e culturale, perché Tanit bissa aprendo le porte alle visite guidate gratuite all’interno della Chiesa di San Giuseppe, l’edificio barocco che troneggia tra le vie del quartiere medievale della città: un dono nel dono.



La giornata ha nuovamente il patrocinio speciale di Invasioni Digitali. Sarà infatti organizzata un’invasione digitale all’interno dell’Antica Farmacia e della Chiesa di San Giuseppe, con i visitatori trasformati in guide grazie alle loro foto che possono postare sui social network usando l’hashtag #giornatapm.

Da rimarcare, infine, il contributo de Gli Aromi, l’azienda di piante aromatiche e officinali sciclitana che decorerà l’intera Antica Farmacia Cartia.

Porte aperte quindi alle visite e all’invasione domenica 3 giugno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Per informazioni, si può scrivere a tanitscicli@gmail.com o telefonare al 338 8614973, anche WhatsApp line.