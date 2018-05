E' nato il governo Conte, Lega-Cinquestelle. Meloni si astiene

Roma - Entro domani, 1 giugno, Giuseppe Conte potrebbe giurare al Quirinale con la squadra dei ministri. Alle 18,31 è stato reso noto che l'incontro nell'ufficio di Luigi Di Maio, in via uffici del Vicario, a Montecitorio, ha sortito l'intesa fra il premier in pectore Giuseppe Conte (nella foto a sinistra), lo stesso Di Maio e Matteo Salvini (nella foto a destra senza giacca).

Carlo Cottarelli rimetterà il mandato stasera. Paolo Savona sarà ministro alle Politiche Europee, mentre all'Economia andrà il professor Giovanni Tria. Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia si asterranno per facilitare la governabilità del nuovo esecutivo.

Ore 18.58, Di Maio e Salvini: C'è accordo per il Governo

In una nota congiunta, Salvini e Di Maio hanno confermato che "ci sono tutte le condizioni perchè il Governo Conte nasca, un governo politico Movimento Cinquestelle-Lega".