A Catania, sequestro record di Tonno Rosso

Catania - Sequestro record di tonno rosso nei porti di Catania e Acitrezza: la guardia costiera ha sequestrato, complessivamente, sei tonnellate di tonno, il cui valore di mercato al dettaglio supera i 200mila euro, prezzo di mercato che sarebbe ulteriormente maggiorato qualora fosse stato immesso nel circuito internazionale. Il tonno è stato sequestrato e segnalato al Banco Alimentare affinché possa individuare le strutture bisognevoli sia nel territorio siciliano che calabrese.

Ai trasgressori sono state inflitte sanzioni amministrative per 30mila euro e si è proceduto alla confisca dei furgoni refrigerati utilizzati per il trasporto illecito.

Gli esemplari sottoposti a sequestro, alcuni dei quali giudicati dai veterinario non idonei al consumo umano, non erano in regola nemmeno con documentazione sulla tracciabilità.

La pesca al tonno rosso è effettuata soltanto dai pescherecci che ne hanno assegnata una determinata quota di cattura così detta quota tonno.