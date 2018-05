Lusso, riapre il Club Med di Cefalù

Cefalù - Un sogno tenuto a lungo nel cassetto che rinasce proprio quando in molti avevano perso la speranza. Il Club Med rilancia e riparte da Cefalù. Dopo una chiusura di nove anni riaprirà domenica 3 giugno il Club Med di Cefalù, la prima struttura a cinque tridenti nel Mediterraneo destinata a una fascia turistica di lusso.

Completamente restaurato, il resort si estende per 14 ettari a capo Santa Lucia dove nel 1951 un villaggio di capanne segnò l'ingresso di Cefalù nel circuito turistico internazionale. Il nuovo Club Med è dotato di 308 camere di tre categorie: superiore, deluxe e suite divise fra 120 bungalow in legno con terrazza costruiti con moderne tecnologie con ciascuno due posti letto, a ridosso del mare di Cefalù, 170 “case a secco” e 13 suites. Pulizia nelle camere due volte al giorno, con due diversi turni di operatori. Allestito pertanto per questa regione un edificio “geò” che ospiterà il personale chiamato alla turnazione. Il resort offrirà servizi personalizzati, organizzerà escursioni in tutta la Sicilia e proporrà una scoperta culinaria della Sicilia e dell’Italia. I clienti potranno scegliere tra i menu di tre ristoranti.

Henri Giscard d’Estaing, presidente di Club Med, sostiene che l'Italia è «il solo Paese dove Club Med ha sviluppato un’incredibile storia d’amore e di passione».

«Siamo fieri e felici - aggiunge - di tornare con quello che è destinato a diventare il fiore all’occhiello del brand Club Med, Cefalù».