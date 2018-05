Morte di Aldo Agosta, Procura indaga, disposta autopsia

Scicli - Indaga la Procura della Repubblica di Ragusa sulla morte del 75enne pensionato sciclitano Aldo Agosta, morto domenica in seguito alle complicanze dovute alle lesioni riportate in un incidente stradale verificatosi giovedì mattino, poco prima delle 8 in piazza Carmine. La Procura ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo, custodito in una frigocella nella camera mortuaria dell'ospedale Maggiore di Modica.

Tutto nasce da uno scontro avvenuto alle 7,50 del mattino di giovedì scorso tra un camion e lo scooter condotto da Agosta. Un'auto, una Peugeot 106 nera o blu avrebbe suonato il clacson in maniera nervosa per segnalare al camion in manovra che stava investendo lo scooterista. Di questo testimone oculare non si hanno più notizie. Sono state acquiste le immagini di tutte le videosorveglianze pubbliche e private. I funerali di Aldo potrebbero essere fissati tra venerdì e sabato.