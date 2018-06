Torna la Festa del Cerasuolo, alla Cantina Gulfi

Chiaramonte Gulfi - Torna la Festa del Cerasuolo da Gulfi. L’evento giunto alla sesta edizione si svolgerà venerdì 15 giugno a partire dalle ore 20 presso la Locanda Gulfi a Chiaramonte Gulfi. La manifestazione celebra il prodotto di punta del territorio ibleo, il Cerasuolo di Vittoria, unica Docg siciliana, affiancando ad esso le eccellenze gastronomiche siciliane e i prodotti del territorio.



All’evento partecipano infatti diverse cantine che faranno degustare il loro Cerasuolo di Vittoria, abbinato ai piatti, preparati da cuochi di ristoranti siciliani, e ai prodotti tipici del territorio ibleo e non solo. Nel corso della serata, tutti potranno dare un loro voto al Cerasuolo e al food preferito. Novità di questa edizione è infatti il protagonismo del pubblico, che diventerà giudice, esprimendo la propria preferenza, con la possibilità di vincere premi in palio.



I vini da degustare, protagonisti della sesta edizione, sono quelli delle cantine partecipanti: Feudi del Pisciotto, Gulfi, Gurrieri, azienda agricola Manenti, azienda agricola Paolo Calì, Piano Grillo, Tenuta Valle delle Ferle e Terre di Giurfo.

E come ogni festa che si rispetti non mancherà l’intrattenimento musicale. Ad allietare la serata, coinvolgendo tutti, ci saranno i Tinto Brass Street Band. Il divertimento è assicurato. Gli ingredienti per un'incursione musicale dal buon sapore ci sono. Protagonisti: amicizia, buon cibo e buon vino, il tutto nella speciale location enogastronomica dell’Az. Gulfi.



Il costo della serata è di 25 euro a persona. I biglietti sono in prevendita al costo di 20 euro a persona prenotando via mail a locandagulfi@gulfi.it o chiamando al numero 0932 928081.