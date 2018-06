Dead. Ovvero, la rinascita. VIDEO

Ragusa - Una vasca da bagno, una lite in auto, una passeggiata immersi nella natura. E poi una lite, un'incomprensione e tutto finisce. Ma non importa, perchè ciò che conta è tornare a galla. Dead. Ovvero, la rinascita. E' uscito l'attesissimo singolo firmato da Giorgio Donzella (aka Jerzy Kay) & Andrea Cunta, feat.

Giuliana Cascone, la talentuosa cantante chiaramontana, diventata per tutti "la ragazza con la chitarra" dopo la sua esibizione a The Voice. Adesso, una nuova collaborazione musicale l'ha vista impegnata insieme ai Dj ragusani Jerzy Kay e Andrea Cunta, anche loro giovanissimi e intraprendenti, che vogliono provare a svecchiare il panorama musicale, proponendo un singolo del tutto diverso dal solito. Dead, a dispetto del titolo, non è una canzone macabra o che allude alla "morte" in senso fisico. Dead, infatti, è intesa come "rinascita" di una persona, una metamorfosi dell'anima dopo un evento che, in qualche modo, ci ha segnati nel profondo.

Il video, pubblicato stanotte sui canali ufficiali e firmato da Matteo Guccione, racconta la storia di due ragazzi come tanti. Una storia d'amore finita male, un'incomprensione, le liti, il senso di vuoto e di abbandono. E poi si va in apnea, ci si sente schiacciati e incapaci di reagire. Nonostante tutto, una forza vitale misteriosa e potente, ci fa andare avanti. Torneremo a essere felici, ma saremo diversi. La metamorfosi è completa.

Il video è stato girato in provincia di Ragusa in diverse location, sia interne che esterne. Una fra tutti, la pineta di Chiaramonte Gulfi e i suoi boschi.