Giulia Grillo, la chiaramontana.

Chiaramonte Gulfi - E' la 43enne siciliana Giulia Grillo, medico e attualmente capogruppo alla Camera, a ricoprire l'incarico di ministro della Salute. Nata a Catania il 30 maggio 1975, laureata in medicina e chirurgia con specializzazione in medicina legale, la Grillo è a tutti gli effetti un'attivista del Movimento Cinque Stelle della prima ora, arrivata in Parlamento per la prima volta alle elezioni del 2013.

L'attuale ministro, abbiamo scoperto, è di origini chiaramontane: la nonna paterna, infatti, il cui cognome era Cannata, abitava in via San Giovanni Bosco a Chiaramonte Gulfi. Le sue origini sono state svelate da lei stessa in occasione della sua prima e unica venuta nel paesino ibleo cinque anni fa, in occasione di un comizio elettorale. Giulia Grillo, accompagnata dagli attivisti Vincenzo Guastella e Giovanni Lucifora, ha trascorso l'intera giornata insieme al gruppo e ha rivelato loro che la nonna era di Chiaramonte.

"E' stata gentilissima, abbiamo trascorso la giornata insieme, abbiamo mangiato da Majore e gli abbiamo mostrato alcune eccellenze chiaramontane. All'epoca non era certamente così famosa ma dimostrò di essere molto disponibile. Ci ha promesso che sarebbe ritornata in altre occasioni", commenta Vincenzo Guastella. E noi, la aspettiamo volentieri, da ministro della Salute.