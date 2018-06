Il signor Coca-Cola a Ortigia

Ortigia - Ortigia continua ad essere una delle mete preferite da vip, industriali, manager e politici. Ieri, è stato avvistato a Ortigia l'ex presidente e ceo di The Coca-Cola Company Edward Neville Isdell (a sinistra in foto). Isdell è stato avvistato mentre visitava il caratteristico mercato di Ortigia. Poi, ha pranzato al caseificio Borderi.

Isdell ha ricoperto il ruolo di chairman of the Board (2004-2009) e Chief Executive Officer (2004-2008) di Coca-Cola e di Ceo di Coca-Cola nel 2007 con un compenso totale di 21.648.740 di euro, che includeva uno stipendio base di 1.612.500 euro, un bonus in contanti di 6,6 milioni e azioni garantite di 5,2 milioni con opzioni concesse di 7,3 milioni di euro.

Neanche lui ha saputo resistere al fascino senza tempo dell'isola siracusana.

Foto: Siracusa News