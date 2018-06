Furgone in fiamme, bloccata l'autostrada Palermo-Catania

Catania - Furgone in fiamme sulla A19 Palermo-Catania. Il traffico è stato al momento bloccao tra gli svincoli di Tremonzelli e Scillato, in direzione Palermo. Secondo le primissime informazioni ricevute, ad andare a fuoco sarebbe stato un furgone Fiat Fiorino, per cause ancora tutte da accertare. L'autista è rimasto illeso in quanto è riuscito a scendere prima che il veicolo andasse a fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale dell'Anas per gestire la viabilità Attualemnte, la circolazione verso Palermo è fortemente rallentata: il traffico viene deviato verso l'uscita allo svincolo di Tremonzelli e percorrenza delle statali 120 e 643 fino allo svincolo di Scillato.