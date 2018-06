Matteo Salvini il 3 giugno a Modica, Di Maio a Marina di Ragusa

Modica - Il 3 giugno, domenica, Luigi Di Maio e Matteo Salvini saranno in Sicilia per le amministrative del 10 giugno.

Il leader della Lega inizierà la sua giornata siciliana a Catania: intorno alle 12 andrà al mercato del contadino in piazza Giovanni Verga, poi farà una conferenza stampa con il candidato sindaco del centrodestra Salvo Pogliese, il coordinatore regionale della Lega Stefano Candiani e l'assessore designato del Carroccio Fabio Cantarella. Da qui si sposterà a Maletto, dove c'è Antonio Mazzeo, uno dei primi leghisti siciliani, per proseguire a Messina, a Siracusa e infine, alle 22, a Modica.

Nelle stesse ore anche Di Maio andrà in giro per lanciare la volata ai candidati 5Stelle. Alle 11 sarà a Marina di Ragusa per una passeggiata sul lungomare con comizio finale. Alle 15 a Siracusa, anche qui con passeggiata e comizio a Ortigia. Alle 17 a Catania per un comizio in piazza Dante e infine alle 21 sarà a Messina a piazza Cairoli.