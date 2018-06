Tinto Brass Street Band: le date di giugno in Italia e all'estero

Ragusa - La Tinto Brass Street Band, formazione musicale ragusana di street jazz alla maniera di New Orleans, si prepara al tour estivo. Sono state rese note, infatti, le date che terranno impegnata la band durante tutto il mese di giugno che porteranno la formazione sia in Italia che all'estero. In particolare, la Tinto Brass partecierà ad importati festival dedicati alla musica da strada, come ad esempio quello di Manciano, Haizetara Kale(Spagna) e Eibar (Spagna). Di seguito, le date di giugno:

6-7-8 giugno Padova Street Show (IT)

9-10 giugno Manciano Street Music Festival (IT)

13 giugno Street Food & Street Music in the garden (IT)

22-24 Haizetara Kale Musika Lehiaketa (ES)

24 giugno Eibar (ES)

28 giugno Street Food & Street Music in the garden (IT).