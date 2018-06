Paesi e Paesaggi di Striscia a Rosolini. VIDEO

Rosolini - La rubrica di Striscia La Notizia "Paesi e Paesaggi", condotta da Davide Rampello, è tornata in Sicilia e precisamente a Rosolini. In questa terra che si trova sugli altipiani iblei, antica e moderna allo stesso tempo, vive Giovanni Rotondo, il signore dei metalli, colui che ha reinterpretato il modo di lavorare il ferro battuto.

Giovanni Rotondo ha vinto anche il campionato mondiale di forgiatura: per lui, il metallo va modellato proprio come si fa con la creta o il legno. Qual è, insomma, la differenza fra un artigiano e un artista? Da noi, non esiste questa differenza.

