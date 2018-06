Marina, donna mangia un panino e sviene in spiaggia

Ragusa - Sabato 2 giugno, primo pomeriggio: sono passate di poco le due quando i bagnanti, che affollano le spiagge del Lungomare Andrea Doria, sono richiamati dalla sirena dell’ambulanza chiamata dal titolare del chiosco di Piazza Torre, come da foto allegata. Apprendiamo che la signora, una donna probabilmente sulla cinquantina, per cui è stata chiamata l’ambulanza, stava consumando un pranzo leggero, data l’ora e dato il luogo, quando, a un certo punto, forse per il caldo, anche se attenuato da una leggera brezza, la donna ha perso i sensi, tanto da far allarmare gli altri avventori e il titolare del chiosco. E' stata trasportata in ospedale.