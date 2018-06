Cellulare scarico? Arriva la giacca con pannelli fotovoltaici. A 349 euro

Ansia da batteria scarica del cellulare addio. Si chiama Solar Power Jackets di Tommy Hilfiger la risposta. Da oggi esiste una soluzione pret a porter, inventata da Tommy Hilfiger. Il marchio di moda ha inventato giacche, per uomini e donne, in grado di ricaricare i nostri cellulari, senza dover portare necessariamente dietro il caricabatterie, grazie a pannelli fotovoltaici. Nella parte posteriore della giacca sono stati installati dei pannelli solari flessibili, tra dai 7 e 10, capaci di raccogliere la luce e di trasformarla in energia e di ricaricare i cellulari mediante un'uscita Usb.

Le giacche portano la firma del produttore di pannelli Pvilion e hanno un design scozzese. Resistenti all'acqua e molto comode da indossare, il cavo con la doppia uscita Usb è presente in una delle due tasche frontali, in modo da poter ricaricare addirittura due dispositivi mobili allo stesso tempo. Disponibili sia nel modello maschile sia nel modello femminile, le giacche sono in nylon con imbottitura in 100% lana. I colori disponibili per il momento sono marrone, blue e verde militare; inoltre ci sono numerosi e vari dettagli stampati. Il prezzo di vendita nei negozi e negli store online si aggira sui 349 euro (pari a 599 dollari).

Taglio svasato fino alle cosce; spalle, maniche e torace coperti dal cotone; pregiata lana a quadri dalla vita in giù; fodera isolante in nylon; ampie tasche applicate sui fianchi e pannelli solari sulla parte posteriore: si presentano così le Solar Power Jackets di Tommy Hilfiger, capaci di ricaricare completamente quattro dispositivi con batteria da 1400maH. E' un capo invernale.