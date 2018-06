Si è persa una cagnolina in contrada Arizza

Scicli - Ieri in tarda mattinata Havana, la mia cagnolina di poco più di un anno, meticcia, è scomparsa. Abito ad Arizza, a Scicli, vicino al mare. Sin da piccola è rimasta libera di scodinsolare in giardino, nessun pericolo, aspettandoci tornare dagli impegni quotidiani di tutta la famiglia. Ieri non è stato così. Vi prego di aiutarmi a ritrovarla. Non ha il collare ma il microchip, intestato a me. È molto socievole, frizzante e veramente tanto affettuosa. È davvero straziante, spero possiate capire il mio bisogno di diffondere per cercare un aiuto. Vi ringrazio. Chi ha notizie scriva a info@ragusanews.com.