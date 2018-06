Ispica senza consultorio

Ispica - Trasferito il Consultorio familiare di Via Duca d’Aosta di Ispica a Modica Alta. Da lunedì scorso un servizio essenziale manca ad Ispica. "Ancora una volta la nostra città viene privata di un servizio utile ed indispensabile per le donne -dice il consigliere comunale Serafino Arena-. Assistiamo, senza alcuna rimostranza del Sindaco Muraglie ad un vero e proprio scippo. Il Sindaco Muraglie anziche essere il tutore della salute dei cittadini si occupa del suo hobby preferito: la tutela delle poltrone!! Anche se il trasferimento potrebbe riguardare pochi mesi, riteniamo indispensabile che il servizio venga ripristinato e che l’amministrazione Muraglie intervenga presso l’ASL per trovare i locaIi oer il Consultorio. Riteniamo necessario il ripristino immediato del Consultorio ad Ispica".