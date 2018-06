Modica - Guerra dei selfie a Modica bassa, in corso Umberto I, per posare accanto a Matteo Salvini. Il neo ministro dell'Interno è arrivato dopo le 18 nel centro storico della città che va al voto il 10 giugno, per sostenere il proprio candidato veterinario alla carica di sindaco della città. Ed è stato un trionfo di autoscatti come se si trattasse di una star del mondo dello spettacolo.

Salvi arriva a Modica da Ministro from Ragusanews on Vimeo.