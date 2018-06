Incidente a Ferla, auto si ribalta, muore Liliana Montalto, 30 anni

Buccheri - Una trentenne, Liliana Montalto è morta la scorsa notte sulla Provincia 10 tra Buccheri e Ferla in seguito ad un incidente stradale. I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai militari dell’Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Augusta. La vittima era di Ferla. Sul posto anche il personale sanitario dei volontari della locale Misericordia e del 118 di Palazzolo Acreide. I soccorritori hanno trovato un’autovettura, che per cause in corso di accertamenti e con all’interno tre giovani di Ferla, si è ribaltata più volte finendo la sua corsa con le ruote in aria. All’interno dell’auto il corpo di Liliana Montalto, trentenne, mentre il ventottenne che si trovava alla guida del mezzo e l’altra passeggera una ventitreenne erano fuori dal veicolo in un evidente stato di shock. I due giovani sono stati immediatamente trasportati al pronto soccorso dell’ospedale civile “Umberto I” di Siracusa, e le loro condizioni non sono gravi. La salma di Liliana Montallto è stata ricomposta nella sala mortuaria del Cimitero di Palazzolo A. I Carabinieri dopo avere effettuavano i rilievi del sinistro stradale, hanno sequestrato l’autovettura.