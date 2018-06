Hanno taggato Biancaneve, spettacolo teatrale a Chiaramonte

Chiramonte Gulfi - Si svolgerà il 14 giugno presso l'anfiteatro del Santuario di Gulfi, lo spettacolo "Hanno taggato Biancaneve", una favola moderna che parla di educazione all'uso consapevole dei social media.

Lo spettacolo è stato organizzato dall'Istituto Comprensivo S. A. Guastella di Chiaramonte e in particolare dagli insegnanti e dagli alunni delle classi seconda, terza e quinta della scuola primaria di Roccazzo.

Lo spettacolo è stato adattato liberamente per la scena da Angela Amato ed è tratto dal romanzo di Monica Marelli.

L'appuntamento è per giovedì 14 giugno alle ore 20.00. In merito allo spettacolo, le insegnanti spiegano: "Il titolo dello spettacolo rimanda al mondo dei social media, che tanto spazio occupa nella vita di tutti noi ed in particolare dei nostri ragazzi, un atteggiamento di critica e di rifiuto a priori, verso questo mondo, che tanto li affascina, può risultare controproducente, per questo abbiamo voluto intraprendere un percorso educativo di consapevolezza critica, con l’aiuto di questa storia simpatica e divertente.

Il re alla fine afferma “ Nessuna meraviglia, la tecnologia non è né buona né cattiva, è l’uso che ne facciamo a renderla utile oppure dannosa “.

In questo spettacolo c’è una storia nella storia, alcuni simpatici animali e un grande albero, raccontano a Biancaneve del salvataggio di un bosco, della solidarietà e di come la natura sia patrimonio comune da difendere e proteggere, insieme, infatti così concludono la loro storia : “Abbiamo imparato che la cosa più importante non è essere grandi e forti, ma pieni di coraggio e di generosità, e che anche i piccoli, a volte, possono avere qualcosa da insegnare ai grandi “.