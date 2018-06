Outside di Emanuele Giuffrida, si presenta il catalogo nel finissage della

Modica - Sabato 9 giugno alle ore 18, negli spazi espositivi della galleria Lo Magno Arte Contemporanea, in via Risorgimento 91-93, sarà presentato il catalogo “Outside” di Emanuele Giuffrida, in occasione del finissage della mostra omonima. Sarà presente l'artista.

Si tratta di un volume pregevole, realizzato per la galleria Lo Magno dallo Studio Temp di Bergamo, con il testo critico di Rischa Paterlini, critico d’arte e curatrice della collezione Iannaccone, e le foto di Franco Noto, con il contributo di Ghibli engineering & build contractor, Casa Talía slow living e Sento centro acustico.

Il catalogo della mostra racconta - attraverso le immagini dell’unica opera protagonista “Outside Circus”, i particolari del dipinto, i bozzetti preparatori, l’allestimento - la vita notturna dentro e fuori il tendone di un circo tra cammelli, figure umane nude o seminude e slot-machine, metafora straniante del mondo contemporaneo.

«La periferia palermitana – così Rischa Paterlini descrive l’opera - dove sosta un circo con la propria carovana, è stato il pretesto, come in un film di Fellini, per raccontare l’inarrestabile decadenza della vita. Il buio, vero protagonista di questo dipinto, è disturbato dalla luce di una piccola luna piena, che alla sinistra dello spettatore sembra voler illuminare storie che non si devono raccontare, di un paese che nessuno sembra voler conoscere. […] I personaggi del suo grande circo sembrano quasi dei manichini, dei pretesti, quasi inanimati protagonisti di un mondo fatto di cose più che di persone, voci di un ambiente, stato d’animo di un mondo. Mentre il teatro della vita è fatto di parole, di gioie, di emozioni e di pensieri, il suo circo sembra raccontare un mondo fatto di immagini, tant’è che uscendo dallo spazio della mostra, si ha la sensazione di essere svuotati».

La mostra “Outside”, inaugurata lo scorso 28 aprile, è stata apprezzata da centinaia di visitatori ed è stata oggetto di un servizio all’interno della rubrica Arti del TG5 ( http://www.video.mediaset.it/video/tg5/arti/alla-scoperta-di-due-giovani-artisti_838968.html).

Emanuele Giuffrida, 35 anni, originario di Gela, (CL), si è laureato nell’Accademia di Belle Arti di Palermo, città dove vive e lavora. Dipinge luoghi e cose della memoria, ambienti essenziali o squallidi, accompagnati da elementi ironici e provocatori. Un modo quasi pulp di percepire la realtà nella sua sfumatura più cruda e drammatica.