Mobilità sostenibile, a Scicli 4 colonnine per ricarica di auto elettriche

Scicli - L'amministrazione comunale di Scicli ha firmato nei giorni scorsi una convenzione con l'Enel per l'installazione di 4 colonnine per la ricarica di auto elettriche nel proprio territorio.

A darne notizia il sindaco Enzo Giannone e l'assessore Viviana Pitrolo.

Sarà compito del Comune individuare e mettere a disposizioni le aree in cui sorgeranno le colonnine di rifornimento, mentre Enel assumerà i costi di realizzazione dei moderni impianti di rifornimento di energia.

Mentre il mercato dell'auto lascia progressivamente i vecchi carburanti, sposando sempre più le tecnologie ibride, le modalità di caricamento plug-in e le auto elettriche pure, Scicli si conferma pronta alla modernità e alle soluzioni tecnologiche che contribuiscono a rispettare l'ambiente e l'ecologia.