Web Moda Sicilia, vincono Melissa Gulino e Dimitri Iannone

Scicli - Melissa Gulino di Scicli (Rg) e Dimitri Iannone di Villa Literno (Ce) sono i vincitori del concorso Web Moda Sicilia 2018. I due concorrenti, rispettivamente Miss Web Moda Sicilia 2018 e Mister Web Moda Sicilia 2018, sono stati, infatti, i più votati in rete dallo scorso mese di Ottobre (data di inizio del concorso) al 31 Maggio. Il concorso si è svolto online sul sito www.gentedidomani.com.

Gulino e Iannone accedono, quindi, di diritto, secondo quanto stabilito dal regolamento, alle finali del 7 e 8 Luglio de “La Scala della Moda”, evento che si svolgerà ad Enna nella piazza antistante il Teatro Garibaldi. Sei, si ricorda, i titoli in palio: Miss e Mister Moda Sicilia, Miss e Mister GentediDomani e Miss e Mister Città di Enna. Ai vincitori sarà assegnato un ricco montepremi di 5 mila euro tra titoli e fasce, gioielli e viaggi (in palio anche una crociera di cinque giorni sul Mediterraneo.

Per maggiori informazioni consultare il regolamento disponibile sul sito www.gentedidomani.com). Il concorso di bellezza “La Scala della Moda” darà, inoltre, l’opportunità ai concorrenti di partecipare ai concorsi nazionali “Una ragazza per il cinema”, “Miss Venere” e “Mister intimo e Miss lingeria”, occasioni di visibilità uniche per chiunque voglia intraprendere l’affascinante carriera nel mondo dello spettacolo.