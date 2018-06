E Modica diventò provincia di Siracusa

Modica - Matteo Salvini è talmente veloce negli spostamenti da non avere neanche il tempo di controllare in quale provincia si trovi. Il tour de force che in questi giorni sta effettuando il neo vice premier e Ministro dell'Interno, sta mettendo a dura prova tutto lo staff leghista che si occupa della campagna social. E nella frenesia di pubblicare post su facebook, foto e video, non si può stare certo appresso all'etichetta. D'altra pare, il sud è stato sdoganato da poco dall'intellighenzia leghista: grazie al cielo i meridionali sono saliti di grado rispetto a qualche anno fa, anche perchè adesso è stato trovato un altro capro espiatorio con cui prendersela: i migranti.

Quindi, che Modica si trovi in provincia di Ragusa o Siracusa sono solo dettagli. Ed è così che è comparso (ma ora è stato rimosso) un post sulla pagina facebook Lega-Salvini Premier in cui si legge: "Il capitano, nella sua prima visita in Sicilia sa (forse volevano scrivere "da") ministro dell'interno, acclamato anche a Modica (Siracusa) accompagnato come sempre nell'isola dal senatore Stefano Candiani. Avanti tutta!". Bisogna dare il tempo allo staff leghista di imparare le nostre coordinate geografiche. D'altra parte, fino a qualche anno fa, da queste parti non ci mettevano mai piede.