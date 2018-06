E Montalbano riaprì la casa del barone Terremoto

Scicli - Non hanno creduto ai loro occhi, nei giorni scorsi, gli abitanti di Sampieri, quando hanno visto la casa del Barone Terremoto aperta dopo decenni di abbandono. Addirittura alcuni operai hanno lavorato per imbellettare la facciata e rendere la casa in qualche modo abitabile. La ragione di questa novità, nella parte di lungomare che volge verso il moletto da cui prendono abbrivio le barche dei pescatori, è da imputare alla scelta dello scenografo Luciano Ricceri di ambientare qui alcune sequenze delle due nuove puntate del Commissario Montalbano, in corso di lavorazione.

Dopo essere stata scoperta Gianluca Tavarelli, regista de Il Giovane Montalbano, Sampieri è diventata location anche del Montalbano maturo.