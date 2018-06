Spettacolo, la Southwind of nel porto di Marina di Ragusa

Ragusa - Quaranta metri. Il veliero Southwind of è approdato nel porto di Marina di Ragusa. La lussuosa imbarcazione battente bandiera maltese resterà al porto per un mese. Progettata per ospitare comodamente fino a 8 ospiti durante la notte in 4 cabine, con una master suite, 1 cabina doppia e 2 cabine doppie, la piccola nave è anche in grado di trasportare fino a 5 membri dell'equipaggio a bordo

La Southwind ha uno scafo in acciaio dislocante e una sovrastruttura in alluminio, con ponti in teak.

la barca ha un motore diesel MTU 534hp ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 11 nodi, mentre la veclocità da crociera è di 10 nodi. Ha un serbatoio carurante di 13.000 litri che le consentono una autonomia di 2.500 miglia nautiche a 10 nodi. I suoi serbatoi immagazzinano circa 5.000 litri di acqua dolce.