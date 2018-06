Vittoria: 600 mila euro per riqualificare l'area ex campo di concentramento

E' stata finanziata con decreto dell'Assessorato Regionale delle Famiglia e delle Politiche Sociali la realizzazione di un centro di aggregazione sportiva nell'ex campo di concentramento, nell'ambito del PO FESR 2014 -2020 azione 9.6.6. L'importo complessivo del finanziamento è di 600mila euro.

“Una notizia bellissima per Vittoria – commenta il sindaco Giovanni Moscato – che premia l'incredibile lavoro svolto per intercettare i fondi dell'azione 9.6.6. Come abbiamo detto più volte, questo primo scorcio di amministrazione lo abbiamo dedicato ai progetti per la Vittoria del futuro e per la città che vogliamo migliorare e rendere all'avanguardia. Adesso stiamo iniziando a raccogliere i frutti: il decreto della Regione Siciliana ci assegna 600mila euro per realizzare un grande polo di aggregazione sportiva e sociale dove sorgeranno due campi sportivi, campi da tennis, un campo polifunzionale, un campo in sabbia per beach volley, beach soccer e tambeach oltre a diversi spazi verdi e famiglie.

Il progetto potrà quindi consentire di riqualificare l'intera area e far rivivere l'ex campo di concentramento restituendo una zona attrezzata piena di attrattive per i nostri sportivi e i nostri ragazzi. Appena il decreto di finanziamento sarà avrà il via libera dalla Corte dei Conti, partiremo immediatamente con la gara per l’aggiudicazione dei lavori. E’ volontà dell’amministrazione riqualificare l’intera zona attorno all’ex campo di concentramento e questo è un primo ma importante passo e un altro tassello nella crescita di Vittoria che dopo anni di immobilismo è protagonista con la prossima realizzazione di importanti opere pubbliche”.