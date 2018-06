Atti vandalici in via Cavour a Vittoria, denunciati due ragazzi

Vittoria - Sono state denunciate dalla polizia due persone accusate del reato di danneggiamento aggravato. In seguito agli atti di vandalismo compiuti nei giorni scorsi presso l’isola pedonale di via Cavour, l’attenzione degli agenti si era concentrata proprio su quel tipo di reati che avevano colpito il centro cittadino.

Così, nel pomeriggio del 1 giugno, a seguito della segnalazione da parte di un cittadino, sono stati scoperti alcuni giovani che stavano compiendo degli atti di vandalismo all’interno dell’isola pedonale di via Cavour: in particolare, avevano appena danneggiato la scalinata di marmo posta in uno degli ingressi dell’edificio che ospita la scuola “Giovanni XXIII” ed avevano anche sradicato spezzandoli dei rami di un albero del verde pubblico.

I due ragazzi sono stati bloccati ed identificati, mentre altri alla vista della pattuglia riuscivano a darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. I due soggetti identificati, già noti alle Forze dell’Ordine, venivano pertanto denunciati a piede libero per il reato di danneggiamento aggravato. Sono in corso accertamenti per addivenire all’identificazione degli eventuali complici.