Modica: anziano muore nel tentativo di soccorrere la moglie

Modica - Nel tentativo di prestare soccorso alla moglie, rimasta immbolizzata in bagno, rovina a terra sbattendo la testa e rimanendo privo di vita.

Ad accorgersi dell’accaduto stamane, un vicino di casa che ha sentito delle urla di aiuto provenienti dalla vicina abitazione.

A quel punto, ha forzato la porta d’ingresso seguendo le istruzioni della malcapitata signora e non appena ha messo piede all’interno dell’abitazione, ha fatto la tragica scoperta. L’uomo, 75 anni, era riverso in una pozza di sangue, privo di vita.

E’ accaduto questa mattina a Modica, in contrada Bosco. Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto ad opera della Poliza Di Stato, il marito nel prestare soccorso alla moglie, sarebbe caduto sbattendo la testa in uno spigolo e perdendo i sensi. Una caduta che gli sarebbe costata la vita.

La donna, in stato confusionale, è stata soccorsa dall’elicocttero del 118 . Si trova per accertamenti ricoerato all’ospedale “Cannizzzaro” di Catania.Non sarebbe in pericolo di vita.