Modica: si sdraia sull'asfalto e scaglia un pugno ad un carabiniere

Modica - E' stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato un uomo di 34 anni, D.C. L'uomo si trovava in corso Umberto, a Modica Bassa, e infastidiva gli avventori di un bar. Alla fine, si è anche sdraiato sull'asfalto e, raggiunto dai carabinieri, ha anche sferrato un pugno ai danni di un militare che si era avvicinato. L'uomo, di origini modicane, è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Il giovane è stato trovato mentre era sdraiato sull’asfalto arrecando grave pericolo alla circolazione stradale ed alla sua incolumità. E' a disposizione del P.M. di turno della Procura di Ragusa.