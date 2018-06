Ginnastica artistica, Olivia Bruni campionessa nazionale

Modica – Olivia Bruni sale sul tetto d'Italia e a Erice si laurea campionessa Endas nella categoria "Pulcine" serie B2. La piccola ginnasta allenata da Mariastella Vittiorio, Laura Melilli e il loro staff, nonostante le sue "perplessità" dettate dalla tenerissima età e dall'emozione è stata brava a mantenere la calma e trovando gradualmente il ritmo di gara ha sbaragliato la concorrenza e ha vinto il titolo tricolore della sua categoria.

Così come nella prova regionale e interregionale, dove si è sempre classificata al primo posto, Olivia Bruni, anche a Erice, è stata come un "diesel". Inizio contratto e a rilento , ma poi pian piano ha ritrovato la concentrazione e il suo bel sorriso e con eleganza e portamento fiero è riuscita a superare tutte le difficoltà e con una performance in crescendo è riuscita a salire meritatamente sul gradino più alto del podio conquistando così il titolo italiano.

"Il successo ottenuto da Olivia è stato sofferto, ma meritato – spiega Mariastella Vittorio – per lei abbiamo temuto perchè la forte emozione e il carico di responsabilità le avevano fatto la concentrazione. Dopo un volteggio "claudicante" si è riscattata alla trave, dove ha fatto bene, poi è finalmente entrata definitivamente in gara, ha ritrovato il suo sorriso "contagioso" e con gli occhioni da "monella garista" al corpo libero è stata quasi perfetta riuscendo a recuperare il gap iniziale e a salire sul gradino più alto del podio. Una bella soddisfazione per tutte noi che abbiamo lavorato per far si che Olivia arrivasse in forma a questo appuntamento importante e soprattutto per lei che è stata ripagata del duro lavoro e dei tanti sacrifici,e potrà così festeggiare con il Tricolore il 6 giugno il suo settimo compleanno".