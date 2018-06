A Modica si rievoca la mietitura

Modica - A Modica il prossimo 9 giugno la Festa del Raccolto Prime Terre, che rimanda al progetto di filiera regionale controllata e certificata elaborato da Selezione Casillo, brand del Gruppo Casillo. È un progetto dalla forte impronta territoriale che garantisce la genuinità e l’origine locale dei grani macinati. I grani duri e teneri 100% italiani e 100% territoriali di Prime Terre sono coltivati e macinati nelle regioni storicamente vocate alla coltura di cereali. È il caso della Sicilia ma anche di Puglia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia, Basilicata, Campania e Abruzzo.

Il programma è denso di appuntamenti: si comincia alle ore 10 con la rappresentazione di "Cerere" - divinità materna della terra e della fertilità, nume tutelare dei raccolti, a cura dell’ Associazione Maestri Infioratori Di Noto. A seguire, la Rievocazione storica della Mietitura presso il campo sperimentale "Prime Terre". Spazio anche per Musici & Sbandieratori “Città di Noto” che scandiranno il trasferimento al Molino di Sicilia per una visita all’impianto.

E ovviamente in una giornata così non può mancare un momento dedicato alla degustazione, in pratica ultimo passaggio della filiera. Lo straordinario omaggio della natura, il grano in tutta la sua autenticità, si trasforma in prelibate pietanze del made in Italy: pizze, pasta e “Pane Cunzato” realizzati con farine Prime Terre. La Festa della Mietitura si chiuderà all’insegna della musica popolare con uno Spettacolo a cura del Gruppo Folk Kòre di Enna.