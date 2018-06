A Ragusa si parla di olio

Ragusa - Si svolgerà sabato 7 giugno a partire dalle ore 8.30 presso l'Auditorium della Camera di Commercio di Ragusa, la conferenza denominata "Oltre il Biologico, Oltre l'Extra-vergine". Si tratta di un progetto Aristoil, una nationa conference a cui parteciperanno esperti del settore, produttori e studiosi.

A seguire si svolgerà un Living Lab per le aziende olivocole e non solo interessate a migliorare il proprio prodotto in termini di qualità e contenuto nutraceutico per creare un network di produttori di Olio Extravergine d’Oliva altamente Salutistico del Mediterraneo.