Scicli, a Palazzo Spataro il pianista Nikita Fitenko

Scicli - Ultimo appuntamento della X edizione dei Concerti a Palazzo Spadaro. Ad esibirsi, il pianista Nikita Fitenko, docente di pianoforte della Catholic University di Washington D.C.



Nikita Fitenko, blasonato concertista con carriera pluridecennale si è formato presso il Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, dove, a conclusione degli studi, gli è stato conferita una menzione al valore speciale. Sono trascorsi 50 anni dall'ultima volta che a Mosca assegnavano tale prestigioso riconoscimento.



Il Dr. Fitenko presenterà un programma variegato, dal titolo Popular Piano Miniatures and more, che si dirama tra diversi stili musicali provenienti dai vari continenti; programma questo che metterà in risalto le doti poetiche e virtuosistiche del grande pianista.

Il concerto si svolgerà sabato 9 Giugno alle ore 20, come sempre a Palazzo Spadaro.