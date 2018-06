E a Modica un candidato pubblica i carichi pendenti

Modica - In un momento storico e politico in cui a chi amministra la cosa pubblica viene chiesto di essere persona onesta e in grado di mantenere pulita la propria fedina penale, fa specie l'iniziativa del consigliere uscente Alessio Ruffino, ricandidato a uno scranno di palazzo San Domenico, di pubblicare su Facebook ilcertificato dei carichi pendenti che lo riguarda: "Mi piace pensare ad un Codice etico e morale del candidato al consiglio comunale.

Credo fortemente che oltre al grande impegno ci debba essere Trasparenzaa tutti i livelli della politica a partire dal ruolo di consigliere comunale. Da uscente e da candidato. Pubblico in modo inequivocabile i miei certificati di casellario giudiziario e dei carichi pendenti. Dichiaro inoltre la compatibilità, come nei 5 anni a lavoro in consiglio, con tutte le votazioni di un civico consesso, a partire dai bilanci e al Prg".