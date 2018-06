Pubblicato bando per la gestione stadio Barone di Modica

Modica - E’ stato pubblicato il bando per la concessione in gestione ed uso del campo sportivo ‘Vincenzo Barone’ di Modica. Il bando è aperto a società e associazioni sportive, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali.

Alla manifestazione di interesse le associazioni possono partecipare in forma consortile o singola e il termine per la presentazione dell’istanza è il 21 giugno alle ore 12. La concessione è per 6 anni.

Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente:www.provincia.ragusa.it