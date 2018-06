Ubriaco, con l'auto sfonda il portone di una casa e scappa

Ragusa - Poteva avere conseguenze gravi l’incidente avvenuto l’altra notte a Ragusa Ibla quando un’auto ha travolto il portone di ingresso di uno stabile in zona universitaria dandosi immediatamente alla fuga, rischiando di investire i passanti.

Ai fatti ha assistito un polizotto delle Volanti, libero dal servizio, che senza esitare un attimo si è messo all’inseguimento dell’uomo.

Dopo una corsa durata diversi chilometri, nelle strade strette di quel centro storico, l’agente è riuscito a bloccare definitivamente l’utilitaria.

Alla guida un giovane ragusano trentenne che a stento è riuscito a dare le proprie generalità, barcollando vistosamente in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Sul posto sono giunti i colleghi di pattuglia che hanno provveduto ad accompagnare in Ufficio il giovane al fine di sottoporlo ai prescritti controlli per l’accertamento del tasso alcolemico.

All’esito del doppio controllo è emerso che il giovane si era posto alla guida dopo aver consumato un gran quantitativo di sostanze alcoliche tali da determinare un tasso alcolemico superiore a 2 mg/l.

All’esito di quanto accertato N.A., trentenne ragusano, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e fuga a seguito di incidente stradale. Rischia fino a più di un anno di arresto e oltre 12 mila euro di ammenda. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro.

Un plauso al poliziotto che libero dal servizio è immediatamente intervenuto, da solo, impedendo che l’ubriaco potesse porre ulteriormente in pericolo l’incolumità delle persone, assicurandolo alle sue gravi responsabilità.