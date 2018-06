Lavoro, crescono le offerte in Sicilia, il 7,7% nella provincia di Ragusa

Milano - Nel corso del 2017 le imprese italiane hanno proseguito i piani di assunzione iniziati negli anni precedenti, con un trend di crescita che si conferma positivo seppure con un leggero rallentamento rispetto al 2016. I dati emersi dall’Osservatorio InfoJobs sul Mercato del Lavoro 2017 evidenziano come in Italia le offerte di nuovi impieghi crescano del +19,6% rispetto al 2016. Il canale più utilizzato è internet* che raccoglie il 99,8% delle offerte pubblicate, di cui il 40% passa da InfoJobs, piattaforma numero uno per la ricerca di lavoro online in Italia, con 4 milioni di profili registrati e oltre 4.000 aziende attive nel 2017.

Anche in Sicilia il mercato del lavoro si dimostra incoraggiante. La regione, infatti, ha visto una crescita del 32,9% rispetto al 2016, trainata dalla città di Catania che si conferma prima provincia per offerte di lavoro con una quota del 31,2%, davanti a Palermo (26,3%) e a Messina (9,5%). Al quarto e quinto posto troviamo rispettivamente Trapani con l’8,8% e Ragusa con il 7,7%. Chiudono la rosa delle province Siracusa (7,1%), Agrigento (5,3%), Caltanissetta (2,1%) e infine Enna (1,9%).

Tra i settori lavorativi con un maggior numero di offerte attive, primeggiano le Telecomunicazioni (32,7%) in forte crescita rispetto al 2016. Il settore PR ed eventi (20%), legato soprattutto alla promozione della regione e in crescita rispetto al 2016, è al secondo posto, mentre al terzo troviamo Commercio, distribuzione, GDO (8,8%). Le prime cinque posizioni della classifica sono completate da Trasporti (7,9%) e Consulenza manageriale e revisione (6,8%).

Analizzando le categorie professionali, quella più richiesta risulta essere Vendite, con una quota del 33% sul totale, seguita da Commercio al dettaglio, GDO, Retail (13,4%) e Turismo, ristorazione a completare il podio, con il 6,4%. Rientrano nella Top 5 anche Manifatturiero, produzione, qualità (5,6% del totale degli annunci) e Marketing, comunicazione (5,5%).

Tra le professioni più ricercate** in Sicilia nel 2017 troviamo, tra le prime dieci, Agenti Commerciali con competenze specifiche nella gestione delle vendite, Dirigenti nel commercio in grado di gestire il personale e Specialisti delle relazioni pubbliche con padronanza delle lingue straniere per accogliere i numerosi turisti provenienti da tutto il mondo.